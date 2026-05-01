Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

concert vocal Eglise Prieurale de Marcillac -Lanville Marcillac-Lanville

concert vocal Eglise Prieurale de Marcillac -Lanville Marcillac-Lanville dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Eglise Prieurale de Marcillac -Lanville

Adresse : Eglise Prieurale Notre Dame de Marcillac -Lanville

Ville : 16140 Marcillac-Lanville

Département : Charente

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 22:30:00

Tarif :

Marcillac-Lanville

concert vocal

Eglise Prieurale de Marcillac -Lanville Eglise Prieurale Notre Dame de Marcillac -Lanville Marcillac-Lanville Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 22:30:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

CONCERT VOCAL DU CHOEUR DU PAYS MANSLOIS
SOUS LA DIRECTION DE LIJING MA ACCOMPAGNE AU PIANO PAR CATHERINE OPIC
  .

Eglise Prieurale de Marcillac -Lanville Eglise Prieurale Notre Dame de Marcillac -Lanville Marcillac-Lanville 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 38 81 17  phil.nad.marj@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

VOCAL CONCERT BY THE PAYS MANSLOIS CHOIR
CONDUCTED BY LIJING MA WITH PIANO ACCOMPANIMENT BY CATHERINE OPIC

L’événement concert vocal Marcillac-Lanville a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme du Rouillacais