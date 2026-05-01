concert vocal Eglise Prieurale de Marcillac -Lanville Marcillac-Lanville
concert vocal Eglise Prieurale de Marcillac -Lanville Marcillac-Lanville dimanche 31 mai 2026.
Marcillac-Lanville
concert vocal
Eglise Prieurale de Marcillac -Lanville Eglise Prieurale Notre Dame de Marcillac -Lanville Marcillac-Lanville Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 22:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
CONCERT VOCAL DU CHOEUR DU PAYS MANSLOIS
SOUS LA DIRECTION DE LIJING MA ACCOMPAGNE AU PIANO PAR CATHERINE OPIC
.
Eglise Prieurale de Marcillac -Lanville Eglise Prieurale Notre Dame de Marcillac -Lanville Marcillac-Lanville 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 38 81 17 phil.nad.marj@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
VOCAL CONCERT BY THE PAYS MANSLOIS CHOIR
CONDUCTED BY LIJING MA WITH PIANO ACCOMPANIMENT BY CATHERINE OPIC
L’événement concert vocal Marcillac-Lanville a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme du Rouillacais