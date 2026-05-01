concert vocal Eglise Prieurale de Marcillac -Lanville Marcillac-Lanville

Marcillac-Lanville

concert vocal

Eglise Prieurale de Marcillac -Lanville Eglise Prieurale Notre Dame de Marcillac -Lanville Marcillac-Lanville Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 22:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

CONCERT VOCAL DU CHOEUR DU PAYS MANSLOIS

SOUS LA DIRECTION DE LIJING MA ACCOMPAGNE AU PIANO PAR CATHERINE OPIC

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Eglise Prieurale de Marcillac -Lanville Eglise Prieurale Notre Dame de Marcillac -Lanville Marcillac-Lanville 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 38 81 17 phil.nad.marj@orange.fr

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English :

VOCAL CONCERT BY THE PAYS MANSLOIS CHOIR

CONDUCTED BY LIJING MA WITH PIANO ACCOMPANIMENT BY CATHERINE OPIC

L’événement concert vocal Marcillac-Lanville a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme du Rouillacais