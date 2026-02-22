Concert vocal

Église Mirepeix Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Après le succès rencontré lors de leur dernier concert, l’ensemble vocal Atout Chœur organise le vendredi 27 février un concert à l’église de Mirepeix aux côtés de Mandragore.

Mandragore a vu le jour en 2007 avec Elisabeth Soulas au sein de l’association Vocales à Billère et est dirigé depuis 11 ans par Marie-Cécile Gautier.

Son chœur, composé de 25 choristes expérimentés, a un riche répertoire, composé de pièces Renaissance, de chansons traditionnelles françaises revisitées par des harmonisations contemporaines et de pièces des XXème et XXIème siècle. Atout Chœur, dirigé depuis 3 ans par une jeune cheffe talentueuse Charlotte Mondot, proposera des chants de tous horizons et de différentes époques. Ces deux formations mixtes d’une vingtaine de choristes chacune partageront le programme de ce concert vocal. .

Église Mirepeix 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 03 79 06 atoutchoeurmirepeix@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert vocal

L’événement Concert vocal Mirepeix a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay