Concert vocal MusicaVivente Exultate Temple Pau vendredi 21 novembre 2025.

Temple 21 Rue Serviez Pau Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-11-21
fin : 2025-11-21

2025-11-21

L’ensemble vocal féminin MusicaVivente de Tarbes et le chœur de chambre Exultate de Lescar s’associent pour donner un concert composé de musiques variées allant de la Renaissance au 21ème siècle.   .

Temple 21 Rue Serviez Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 05 20 19  alainguenot64@gmail.com

