Concert vocal MusicaVivente Exultate Temple Pau vendredi 21 novembre 2025.
Temple 21 Rue Serviez Pau Pyrénées-Atlantiques
Gratuit
2025-11-21
fin : 2025-11-21
2025-11-21
L'ensemble vocal féminin MusicaVivente de Tarbes et le chœur de chambre Exultate de Lescar s'associent pour donner un concert composé de musiques variées allant de la Renaissance au 21ème siècle.
+33 6 88 05 20 19 alainguenot64@gmail.com
