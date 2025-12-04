Concert vocal noctuel Eglise Sainte Bernadette Xonrupt-Longemer

Concert vocal noctuel Eglise Sainte Bernadette Xonrupt-Longemer dimanche 18 janvier 2026.

Eglise Sainte Bernadette 2 Place de l’église Xonrupt-Longemer Vosges

Tarif : – – EUR
Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2026-01-18 16:00:00
fin : 2026-01-18

2026-01-18

Venez assister à un concert vocal sous la direction de Agnès Vuillemin. Entrée libre.Tout public
Eglise Sainte Bernadette 2 Place de l’église Xonrupt-Longemer 88400 Vosges Grand Est +33 6 85 56 68 09 

English :

Come and enjoy a vocal concert conducted by Agnès Vuillemin. Free admission.

