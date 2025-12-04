Concert vocal noctuel Eglise Sainte Bernadette Xonrupt-Longemer
Concert vocal noctuel Eglise Sainte Bernadette Xonrupt-Longemer dimanche 18 janvier 2026.
Concert vocal noctuel
Eglise Sainte Bernadette 2 Place de l’église Xonrupt-Longemer Vosges
Venez assister à un concert vocal sous la direction de Agnès Vuillemin. Entrée libre.Tout public
English :
Come and enjoy a vocal concert conducted by Agnès Vuillemin. Free admission.
