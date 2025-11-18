Concert vocal participatif Bouche bée

Saint-Sauveur-Villages Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-03 20:30:00

fin : 2026-02-03 21:30:00

Date(s) :

2026-02-03

Bouche bée explore une polyphonie a cappella incarnée et participative. Plus de salle obscure où l’on s’assoie en rangées et observe la scène. Ici, les spectateurs sont invités à faire corps avec la musique et les artistes. Six interprètes évoluent au coeur du public, tissant un dialogue vibrant entre voix, sons, gestes et chansigne. La mise en scène astucieuse joue des proximités, des éloignements, des regards croisés, pour une immersion totale, qui interroge nos perceptions. Le répertoire éclectique nous fait naviguer d’Astor Piazzolla à Clara Ysé, en passant par Simon & Garfunkel et Jean-Sébastien Bach.

Un pur moment de poésie vocale, sensoriel et suspendu, à vivre assis, en mouvement, ou simplement… bouche bée.

Les 3 et 4 février à l’espace Louis Costel à Saint-Sauveur-Villages. .

Saint-Sauveur-Villages 50490 Manche Normandie +33 2 33 76 78 68 jslp@jazzsouslespommiers.com

English : Concert vocal participatif Bouche bée

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert vocal participatif Bouche bée Saint-Sauveur-Villages a été mis à jour le 2025-11-18 par Coutances Tourisme