Concert vocal – Eglise St Jean Baptiste Saubusse 25 juin 2025 20:30

Landes

Concert vocal Eglise St Jean Baptiste 15 place Eugénie Desjobert Saubusse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-25 20:30:00

fin : 2025-06-25 22:00:00

Date(s) :

2025-06-25

Un chœur de femmes comme un souffle ancien qui traverse le temps et fait vibrer l’instant.

Laissez-vous porter par des voix aux timbres riches et nuancés interprètes d’un programme qui traverse les âges et les cultures.

Des chants anciens aux harmonies lyriques, des polyphonies classiques aux échos des traditions et chants du monde chaque pièce révèle une couleur, une mémoire, une émotion.

Un concert où la voix nue tissée en ensemble, devient souffle d’émotions partagées. .

Eglise St Jean Baptiste 15 place Eugénie Desjobert

Saubusse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 75 66 89 sabineregnier@innovoix.fr

English : Concert vocal

A women?s chorus like an ancient breath that crosses time and makes the moment vibrate.

German : Concert vocal

Ein Frauenchor wie ein alter Hauch, der die Zeit überdauert und den Augenblick vibrieren lässt.

Italiano :

Un coro di donne come un respiro antico che attraversa il tempo e fa vibrare l’attimo.

Espanol : Concert vocal

Un coro de mujeres como un aliento antiguo que atraviesa el tiempo y hace vibrar el momento.

L’événement Concert vocal Saubusse a été mis à jour le 2025-06-14 par OTI LAS