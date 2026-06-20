Informations pratiques

Tosse

Concert vocal

Eglise St Sever Tosse Landes

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 21:00:00

fin : 2026-07-01 22:30:00

Date(s) :

2026-07-01

Concert Vocal Exceptionnel à l’église de Tosse !

Laissez-vous transporter par la magie des voix.

Quand les voix subliment le pierres.

Bien plus qu’une simple succession de morceaux, ce rendez-vous est une véritable invitation au partage.

Portés par la passion et le plaisir du travail vocal, les chanteuses et chanteurs de ces quatre chœurs Innovoix vous réservent une soirée riche en émotions.

Chaque note trouvera un écho sous les voûtes de ce joyau du patrimoine local.

Venez vibrer et partager un Concert Autrement au cœur du village de Tosse. .

Eglise St Sever Tosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine sabineregnier@innovoix.fr

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English : Concert vocal

An Exceptional Vocal Concert at the Church of Tosse!

Let yourself be swept away by the magic of the voices.

L’événement Concert vocal Tosse a été mis à jour le 2026-06-20 par OTI LAS