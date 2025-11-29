Concert Vocamuses au Caf’causse Assier

Concert Vocamuses au Caf’causse

80 Impasse du Verger Assier Lot

Participation libre

Début : 2025-11-29 20:30:00

fin : 2025-11-29

2025-11-29

Les Vocamuses, c’est une douzaine de femmes pleines de vie, une bonne dose d’humour, une pincée de féminisme, le tout assaisonné de rythmes endiablés et d’instants poétiques. Le groupe interprète des chansons originales de Florence Gay, autrice-compositrice figeacoise, pour offrir un moment festif, poétique et engagé. .

80 Impasse du Verger Assier 46320 Lot Occitanie +33 5 65 40 57 43

English :

Les Vocamuses is a dozen lively women, a good dose of humor, a pinch of feminism, all seasoned with frenzied rhythms and poetic moments

German :

Die Vocamuses sind ein Dutzend lebenslustiger Frauen, eine gute Portion Humor, eine Prise Feminismus, gewürzt mit heißen Rhythmen und poetischen Momenten

Italiano :

Les Vocamuses sono una dozzina di donne piene di vita, una buona dose di umorismo, un pizzico di femminismo, il tutto condito da ritmi frenetici e momenti poetici

Espanol :

Les Vocamuses son una docena de mujeres llenas de vida, una buena dosis de humor, una pizca de feminismo, todo ello aderezado con ritmos frenéticos y momentos poéticos

