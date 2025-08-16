Concert Voce di I alma La passion de la polyphonie corse Les Espelines Vassieux-en-Vercors

Concert Voce di I alma La passion de la polyphonie corse Les Espelines Vassieux-en-Vercors samedi 16 août 2025.

Concert Voce di I alma La passion de la polyphonie corse

Les Espelines 2 place de la fontaine Vassieux-en-Vercors Drôme

Début : Samedi 2025-08-16 20:30:00

fin : 2025-08-16 22:30:00

Date(s) :

2025-08-16

Un répertoire construit autour de chants traditionnels profanes et sacrés issus de la transmission orale.

Un concert riche en émotions !

Proposé par Vents du Vercors.

Les Espelines 2 place de la fontaine Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 40 67 72 04 contact@espelines.com

English :

A repertoire built around traditional secular and sacred songs handed down orally.

A concert rich in emotion!

Presented by Vents du Vercors.

German :

Ein Repertoire, das um traditionelle weltliche und geistliche Lieder herum aufgebaut ist, die aus der mündlichen Überlieferung stammen.

Ein Konzert voller Emotionen!

Angeboten von Vents du Vercors.

Italiano :

Un repertorio costruito su canti tradizionali profani e sacri tramandati oralmente.

Un concerto ricco di emozioni!

Presentato da Vents du Vercors.

Espanol :

Un repertorio construido en torno a canciones tradicionales profanas y sacras transmitidas oralmente.

Un concierto lleno de emoción

Presentado por Vents du Vercors.

