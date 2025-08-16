Concert Voce di I alma La passion de la polyphonie corse Les Espelines Vassieux-en-Vercors
Concert Voce di I alma La passion de la polyphonie corse Les Espelines Vassieux-en-Vercors samedi 16 août 2025.
Concert Voce di I alma La passion de la polyphonie corse
Les Espelines 2 place de la fontaine Vassieux-en-Vercors Drôme
Tarif : – – EUR
au chapeau
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-08-16 20:30:00
fin : 2025-08-16 22:30:00
Date(s) :
2025-08-16
Un répertoire construit autour de chants traditionnels profanes et sacrés issus de la transmission orale.
Un concert riche en émotions !
Proposé par Vents du Vercors.
.
Les Espelines 2 place de la fontaine Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 40 67 72 04 contact@espelines.com
English :
A repertoire built around traditional secular and sacred songs handed down orally.
A concert rich in emotion!
Presented by Vents du Vercors.
German :
Ein Repertoire, das um traditionelle weltliche und geistliche Lieder herum aufgebaut ist, die aus der mündlichen Überlieferung stammen.
Ein Konzert voller Emotionen!
Angeboten von Vents du Vercors.
Italiano :
Un repertorio costruito su canti tradizionali profani e sacri tramandati oralmente.
Un concerto ricco di emozioni!
Presentato da Vents du Vercors.
Espanol :
Un repertorio construido en torno a canciones tradicionales profanas y sacras transmitidas oralmente.
Un concierto lleno de emoción
Presentado por Vents du Vercors.
L’événement Concert Voce di I alma La passion de la polyphonie corse Vassieux-en-Vercors a été mis à jour le 2025-08-11 par Office de Tourisme Vercors Drôme