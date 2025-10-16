Concert Voice Opera & Jazz Cinéma Eden Théâtre La Ciotat

Jeudi 16 octobre 2025 à partir de 18h30. Cinéma Eden Théâtre 25 boulevard Clemenceau La Ciotat Bouches-du-Rhône

Emportez vous dans un voyage musical époustouflant, celui du spectacle vocal d’Enrico Lanza Voice Opera & Jazz !

Réunissant sur scène deux artistes aux voix d’exception, ce concert est une expérience musicale absolument captivante.

Du lyrique à l’opéra en passant par le jazz et la soul, ce concert saura charmer les mélomanes les plus exigeants.

Accompagné par le pianiste Sébastien Jacquot, Enrico Lanza invite des voix rares et puissantes comme celle de Nicole Mendy. Leurs timbres si différents et si touchants vous feront redécouvrir des répertoires familiers sous un jour nouveau. Laissez-vous emporter par la beauté et la diversité de ces voix d’exception qui sauront éveiller votre sensibilité au plus profond de votre âme.

Un spectacle à ne pas manquer pour tous les amateurs de musique vocale ! .

Cinéma Eden Théâtre 25 boulevard Clemenceau La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 43 28 86 27 contact@laciotatculture.fr

English :

Embark on a breathtaking musical journey with Enrico Lanza’s vocal show: Voice Opera & Jazz!

Bringing together two artists with exceptional voices on stage, this concert is an absolutely captivating musical experience.

German :

Begeben Sie sich auf eine atemberaubende musikalische Reise mit Enrico Lanzas Gesangsvorstellung: Voice Opera & Jazz!

Dieses Konzert, bei dem zwei Künstler mit außergewöhnlichen Stimmen auf der Bühne zusammenkommen, ist ein absolut fesselndes Musikerlebnis.

Italiano :

Lasciatevi trasportare in un viaggio musicale mozzafiato, quello dello spettacolo vocale di Enrico Lanza: Voice Opera & Jazz!

Riunendo sul palco due artisti dalle voci eccezionali, questo concerto è un’esperienza musicale assolutamente coinvolgente.

Espanol :

¡Déjese llevar por un viaje musical impresionante con el espectáculo vocal de Enrico Lanza: Voice Opera & Jazz!

Este concierto, que reúne en el escenario a dos artistas con voces excepcionales, es una experiencia musical absolutamente cautivadora.

