Concert VOICES LES CHOEURS Villefranche-de-Rouergue

Concert VOICES LES CHOEURS

Quai de la Sénéchaussée Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Début : Samedi 2026-04-11

Ce gala de l’association Voices est destiné à vous faire partager le plaisir de chanter tous ensemble.

Venez assister au gala de l’association Voices où les 5 chœurs, représentés par 120 choristes, se produisent répartis sur 2 jours. Les 5 chœurs sont les enfants (7/11 ans), les jeunes (12/18 ans), 2 chorales adultes (la chorale pop et variété et l’Ensemble Vocal pour chanteurs confirmés) et la chorale inclusive Amalgame pour les personnes en situation de handicap.

Billetterie sur place. .

Quai de la Sénéchaussée Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 07 72 17 42 voicesleschoeurs@gmail.com

English :

This Voices gala is designed to share the pleasure of singing together.

German :

Diese Gala des Vereins Voices soll Ihnen die Freude am gemeinsamen Singen vermitteln.

Italiano :

Questo gala delle voci è incentrato sulla condivisione del piacere di cantare insieme.

Espanol :

Esta gala de Voices consiste en compartir el placer de cantar juntos.

