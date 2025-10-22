Concert VOICES LES CHOEURS Villefranche-de-Rouergue
Quai de la Sénéchaussée Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – –
Début : Samedi 2026-04-11
fin : 2026-04-11
2026-04-11 2026-04-12
Ce gala de l’association Voices est destiné à vous faire partager le plaisir de chanter tous ensemble.
Venez assister au gala de l’association Voices où les 5 chœurs, représentés par 120 choristes, se produisent répartis sur 2 jours. Les 5 chœurs sont les enfants (7/11 ans), les jeunes (12/18 ans), 2 chorales adultes (la chorale pop et variété et l’Ensemble Vocal pour chanteurs confirmés) et la chorale inclusive Amalgame pour les personnes en situation de handicap.
Billetterie sur place. .
Quai de la Sénéchaussée Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 07 72 17 42 voicesleschoeurs@gmail.com
English :
This Voices gala is designed to share the pleasure of singing together.
German :
Diese Gala des Vereins Voices soll Ihnen die Freude am gemeinsamen Singen vermitteln.
Italiano :
Questo gala delle voci è incentrato sulla condivisione del piacere di cantare insieme.
Espanol :
Esta gala de Voices consiste en compartir el placer de cantar juntos.
