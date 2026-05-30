Date et horaire de début et de fin : 2026-06-24 20:00 – 22:30

Gratuit : non De 10 à 15 euros (Carte Blanche 4 euros) Tarif solidaire : 10 €Tarif conscient (pour couvrir le coût de l’événement) : 12 €Tarif de cœur (pour couvrir les frais de l’association) : 15 €Tarif Carte Blanche Ville de Nantes : 4 €Enfant jusqu’à 4 ans inclus : gratuit Tout public

Depuis plus de 15 ans, l’association nantaise Trafic d’airs accompagne des pratiques créatives, ludiques et critiques de la chanson francophone.Notre nouveau spectacle musical « Voisins voisines » met en scène 25 chansons francophones qui explorent le sujet du voisinage sous toutes ses formes.Les voisins et les voisines, ce sont ces personnes que nous croisons sur le palier, dans la rue, celles et ceux avec qui l’on partage des moments de convivialité, mais aussi des tensions et des frontières. Ce sont aussi ces citoyen·nes d’un pays voisin, rencontré·es au gré d’un voyage ou d’une histoire familiale. Enfin, ce sont ces êtres qui viennent d’ailleurs, portés par le mouvement des migrations et par le besoin d’inventer un nouveau lieu de vie.A travers une sélection de titres actuels, le concert « Voisins, voisines » met en lumière les multiples visages du « vivre ensemble » aujourd’hui. Les chansons choisies interrogent les relations de proximité, l’ouverture à l’autre et la manière dont nos histoires personnelles se croisent avec l’histoire collective. Derrière les portraits, parfois drôles ou tendres, se dessine une réflexion plus large sur la société contemporaine : celle des frontières, des rencontres et des solidarités.Lors de ces 2 concerts inédits avec des arrangements originaux, 6 interprètes des ateliers de Trafic d’airs, accompagné·es de 3 musicien·nes professionnel·les, explorent comment la chanson contemporaine peut évoquer à la fois la proximité du quotidien, les enjeux liés aux migrations et s’ouvrir aux questions et défis du monde d’aujourd’hui.Interprètes amateurices : Aurélie, Emmanuelle, Julien, Maxime, Pauline et VéroniqueInstrumentistes professionnel·les : Sophie Chesnel (batterie), Jérôme Delaune (guitares), Manu Guillard (clavier)Direction artistique : Anne-Laure ChâteauConcerts les mardi 23 et mercredi 24 juin 2026 à 20h. Buvette et petite restauration sur place. Animations gratuites autour du vivre ensemble le mercredi dès 18h.Evénement soutenu par la Ville de Nantes dans le cadre du Mois des pratiques artistiques en amateur.Réservez vite vos billets… et invitez vos proches !

Théâtre Francine Vasse Centre-ville Nantes 44000

https://www.leslaboratoiresvivants.com/ 06 28 23 70 96 https://go.traficdairs.com/voisins-voisines



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