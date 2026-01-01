Concert Voisins Voix’in Locquénolé
Concert Voisins Voix’in
Salle du préau Locquénolé Finistère
Début : 2026-01-18 16:30:00
fin : 2026-01-18
Le groupe vocal Voisins Voix’In vous invite en concert à la salle le Préau, entrée au chapeau .
Salle du préau Locquénolé 29670 Finistère Bretagne +33 2 98 06 30 82
