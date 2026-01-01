Concert Voisins Voix’in Locquénolé

Concert Voisins Voix’in

Salle du préau Locquénolé Finistère

Début : 2026-01-18 16:30:00

Le groupe vocal Voisins Voix’In vous invite en concert à la salle le Préau, entrée au chapeau .

Salle du préau Locquénolé 29670 Finistère Bretagne +33 2 98 06 30 82

