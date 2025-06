Concert Voix Bombarde Orgue – Saumur 22 juin 2025 17:30

Maine-et-Loire

Concert Voix Bombarde Orgue Eglise Notre-Dame de Nantilly Saumur Maine-et-Loire

Début : 2025-06-22 17:30:00

fin : 2025-06-22 19:00:00

2025-06-22

Venez vivre un moment musical unique avec le Concert Voix Bombarde Orgue et un concert de musiques bretonnes.

Pour ce concert exceptionnel, trois musiciens de talent unissent leurs univers Marie-Pierre Wattiez au chant, Guénahel Denis à la bombarde et Jean-Pierre Maudet à l’orgue.

Dimanche 22 juin 2025 le dimanche de 17h30 à 19h. .

Eglise Notre-Dame de Nantilly

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 18 97 75 22 secher.jm@gmail.com

English :

Experience a unique musical moment with the Concert Voix ? Bombarde ? Organ Concert and a concert of Breton music.

German :

Erleben Sie einen einzigartigen musikalischen Moment mit dem Konzert Voix? Bombarde ? Orgel und einem Konzert mit bretonischer Musik.

Italiano :

Venite a vivere un’esperienza musicale unica con il Concert Voix ? Bombard ? Concerto d’organo e un concerto di musica bretone.

Espanol :

Venga a disfrutar de una experiencia musical única con el Concert Voix ? Bombard ? Concierto de órgano y un concierto de música bretona.

