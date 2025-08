Concert « Voix de coeur » Maison des Francophonies Limoges

11 Avenue du Général de Gaulle Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Dans le cadre des Zébrures d’Automne, le festival des Francophonies, Dina Mialinelina propose un concert « Voix de coeur ».

Avec sa guitare, sa voix, son souffle, son looper et ses accessoires de percussions traditionnelles, l’artiste emporte et envoûte. Elle chante avec douceur et puissance, simplicité et profondeur. Sa voix dispose d’une palette infinie de timbres. Ses mélodies sont peintes avec force mystérieuse mêlée de lyrisme ancestral et de rythmes tribaux. Dina nous emmène dans un voyage émotionnel et musical. Elle raconte l’histoire des rides et des cheveux blancs de Rakemba la grande mère. Elle chante celle de Raha vorombazaha, oiseau-machine qui emporte au loin les gens qu’on aime. Elle donne une mélodie aux ruisseaux qui s’assèchent et aux arbres à genoux. .

