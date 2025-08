Concert Voix du Monde par Michel AUTIER Chalais

Concert Voix du Monde par Michel AUTIER Chalais vendredi 15 août 2025.

Concert Voix du Monde par Michel AUTIER

23 rue du château Chalais Charente

Début : Vendredi 2025-08-15

fin : 2025-08-15

2025-08-15

Repas partagé à 19h puis concert a capella envoûtant à 20h30 avec Michel Autier un voyage entre chansons françaises et musiques du monde. Entrée libre, chapeau pour l’artiste !

23 rue du château Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine metiers.art.16@gmail.com

English : Concert Voix du Monde par Michel AUTIER

Shared meal at 7pm, followed by a spellbinding a capella concert at 8:30pm with Michel Autier: a journey between French chansons and world music. Free admission, hats off to the artist!

German : Concert Voix du Monde par Michel AUTIER

Gemeinsames Essen um 19 Uhr, dann um 20:30 Uhr ein bezauberndes A-cappella-Konzert mit Michel Autier: eine Reise zwischen französischen Chansons und Weltmusik. Eintritt frei, Hut ab für den Künstler!

Italiano : Concert Voix du Monde par Michel AUTIER

Cena condivisa alle 19.00, seguita alle 20.30 da un affascinante concerto a cappella con Michel Autier: un viaggio attraverso le canzoni francesi e la world music. Ingresso libero, tanto di cappello all’artista!

Espanol : Concert Voix du Monde par Michel AUTIER

Comida compartida a las 19:00 h. A continuación, concierto a capella a las 20:30 h. con Michel Autier: un viaje a través de la canción francesa y las músicas del mundo. Entrada libre, ¡hay que quitarse el sombrero ante el artista!

