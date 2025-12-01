Concert Voix du Sud Marie Sigal Centre culturel Villeneuve-sur-Lot

Concert Voix du Sud Marie Sigal Centre culturel Villeneuve-sur-Lot jeudi 11 décembre 2025.

Centre culturel 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 7.5 – 7.5 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-12-11

2025-12-11

Avec « Femme tatouage », Marie Sigal nous invite au refuge et à la fête, entre musique et poésie.

L’univers de Marie Sigal doit autant à Zaho de Sagazan qu’à Brigitte Fontaine, en passant par Gonzalès ou Thom Yorke.

Tout public Durée 1h10

Centre culturel 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 49 00

English : Concert Voix du Sud Marie Sigal

With « Femme tatouage », Marie Sigal invites us to take refuge and celebrate, between music and poetry.

Marie Sigal’s universe owes as much to Zaho de Sagazan as to Brigitte Fontaine, via Gonzalès and Thom Yorke.

All audiences Duration: 1h10

German : Concert Voix du Sud Marie Sigal

Mit « Femme tatouage » lädt uns Marie Sigal zwischen Musik und Poesie in die Zuflucht und zum Feiern ein.

Das Universum von Marie Sigal verdankt sich ebenso Zaho de Sagazan wie Brigitte Fontaine, Gonzalès oder Thom Yorke.

Für alle Altersgruppen Dauer: 1h10

Italiano :

Con « Femme tatouage », Marie Sigal ci invita a rifugiarci e a festeggiare, tra musica e poesia.

L’universo di Marie Sigal deve tanto a Zaho de Sagazan quanto a Brigitte Fontaine, passando per Gonzalès e Thom Yorke.

Per tutti i pubblici Durata: 1 ora e 10 minuti

Espanol : Concert Voix du Sud Marie Sigal

Con « Femme tatouage », Marie Sigal nos invita a refugiarnos y celebrar, entre música y poesía.

El universo de Marie Sigal debe tanto a Zaho de Sagazan como a Brigitte Fontaine, pasando por Gonzalès y Thom Yorke.

Todos los públicos Duración: 1 hora 10 minutos

