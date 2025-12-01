Concert Voix et basson Place de l’Eglise Saint-Marcel

Concert Voix et basson

Place de l’Eglise Eglise de Saint-Marcel Saint-Marcel Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 19:00:00

fin : 2025-12-12 20:00:00

Date(s) :

2025-12-12

Le chœur d’Annebault et les ensembles de bassons des conservatoires de Vernon et Evreux interpréteront les Nocturnes de Mozart. .

