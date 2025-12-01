Concert Voix et basson Place de l’Eglise Saint-Marcel
Concert Voix et basson Place de l’Eglise Saint-Marcel vendredi 12 décembre 2025.
Concert Voix et basson
Place de l’Eglise Eglise de Saint-Marcel Saint-Marcel Eure
Début : 2025-12-12 19:00:00
fin : 2025-12-12 20:00:00
2025-12-12
Le chœur d’Annebault et les ensembles de bassons des conservatoires de Vernon et Evreux interpréteront les Nocturnes de Mozart. .
