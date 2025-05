Concert Voix et Cie – Eglise Bourg-de-Péage, 17 mai 2025 19:00, Bourg-de-Péage.

Drôme

Concert Voix et Cie Eglise 6 Place de l’Eglise Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : 2025-05-17 19:00:00

fin : 2025-05-17

2025-05-17

Venez découvrir ou redécouvrir la chorale de la Croche Choeur, accompagnée par le piano et le Quatuor de Pichottes, à l’occasion du concert « Voix et Cie » ! Venez nombreux !

Eglise 6 Place de l’Eglise

Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 70 50 78 ecole.musique.bdp@gmail.com

English :

Come and discover or rediscover the Croche Choeur choir, accompanied by the piano and the Quatuor de Pichottes, at the « Voix et Cie » concert! Come one, come all!

German :

Entdecken oder wiederentdecken Sie den Chor Croche Choeur, begleitet von Klavier und dem Quatuor de Pichottes, anlässlich des Konzerts « Voix et Cie »! Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

Venite a scoprire o riscoprire il coro Croche Choeur, accompagnato dal pianoforte e dal Quatuor de Pichottes, al concerto « Voix et Cie »! Venite uno, venite tutti!

Espanol :

Venga a descubrir o redescubrir el coro Croche Choeur, acompañado por el piano y el Quatuor de Pichottes, en el concierto « Voix et Cie » Vengan todos

