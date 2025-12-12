Concert voix et guitare acoustique Restaurant Au Balcon La Tour-du-Meix

Concert voix et guitare acoustique

Restaurant Au Balcon Pont de la Pyle La Tour-du-Meix Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-03 19:30:00

fin : 2026-01-03

Date(s) :

2026-01-03 2026-03-07 2026-04-04

Concert Molly and Clyde le 3 janvier, 7 février, 7 mars et 4 avril à 19h30 au restaurant Le Balcon.

En couple dans la vie comme sur scène, ils partagent avec passion leur amour de la musique. Un duo harmonieux qui revisite avec fraîcheur les plus grands classiques des années 50, 60, 70 !

Réservation par téléphone ou mail. .

Restaurant Au Balcon Pont de la Pyle La Tour-du-Meix 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 9 70 16 28 77

English : Concert voix et guitare acoustique

L’événement Concert voix et guitare acoustique La Tour-du-Meix a été mis à jour le 2025-12-12 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE