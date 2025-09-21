Concert voix et orgue Chapelle des Pénitents Bleus Montpellier

Participation libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T18:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Concert « Ode à Notre-Dame »

La soprano Michèle Mastrani et l’organiste Christopher Hainsworth vous feront partager des grands airs issus du répertoire baroque et romantique.

Pour cette occasion et dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, l’orgue Puget de la chapelle des Pénitents Bleus fera résonner ses plus belles notes à l’occasion d’un splendide concert construit autour de compositeurs célèbres : Henry Purcell, Antonio Vivaldi, Georg Friedrich Haendel ou Georges Bizet pour n’en citer que quelques-uns.

Michèle Mastrani a obtenu de nombreuses distinctions, issue de l’Opéra-Bastille de Paris où elle a chanté sous la baguette de Myung-Whun Chung et de James Conlon. Également Professeur de chant, elle enseigne son art au Conservatoire de La Grande Motte.

Christopher Hainsworth mène une carrière de soliste et d’accompagnateur à l’orgue, au clavecin et au pianoforte depuis une trentaine d’années, principalement dans le Midi et en Nouvelle-Zélande. Il est également organiste titulaire de la cathédrale de Béziers depuis 2005.

Chapelle des Pénitents Bleus 11 rue des Etuves 34000 Montpellier Montpellier 34062 Centre Hérault Occitanie 04 67 60 68 09 Chapelle de la confrérie des pénitents bleus de Montpellier, construite au milieu du 19ème siècle style néo gothique. Crucifixion en marbre du 18ème siècle. Orgue Puget 1891. Surnommée chapelle de Sainte Rita présence de plus de 1000 exvotos. Vitraux en mémoire de Rainier III de Monaco. Tram ligne 1 & ligne 2 arrêt Comédie

Tram ligne 3 & ligne 4 arrêt Observatoire

