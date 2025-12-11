Concert Voix et orgue Thionville

Concert Voix et orgue

3 place de l’ Eglise Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2026-01-04 16:00:00

fin : 2026-01-04 18:00:00

2026-01-04

Et si on commençait l’année en musique ?

Concert exceptionnel autour du Messie.

Au programme

– Bertha SGARD-PEREZ soprano

– Lilia LEONARD mezzo-soprano

– Victoria LESCALIER orgue, sur l’orgue classé de Saint-Maximin

Un moment musical intense et lumineux pour se réunir en début d’année.

Entrée libre, venez en famille ou entre amis !Tout public

3 place de l’ Eglise Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 53 23 14

English :

How about a musical start to the year?

An exceptional Messiah concert.

On the program:

– Bertha SGARD-PEREZ ? soprano

– Lilia LEONARD ? mezzo-soprano

– Victoria LESCALIER ? organ, on the classified Saint-Maximin organ

An intense and luminous musical moment to gather at the beginning of the year.

Free admission, come with family or friends!

