Concert Voix et orgue Thionville
Concert Voix et orgue Thionville dimanche 4 janvier 2026.
Concert Voix et orgue
3 place de l’ Eglise Thionville Moselle
Début : Dimanche Dimanche 2026-01-04 16:00:00
fin : 2026-01-04 18:00:00
Et si on commençait l’année en musique ?
Concert exceptionnel autour du Messie.
Au programme
– Bertha SGARD-PEREZ soprano
– Lilia LEONARD mezzo-soprano
– Victoria LESCALIER orgue, sur l’orgue classé de Saint-Maximin
Un moment musical intense et lumineux pour se réunir en début d’année.
Entrée libre, venez en famille ou entre amis !Tout public
3 place de l’ Eglise Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 53 23 14
English :
How about a musical start to the year?
An exceptional Messiah concert.
On the program:
– Bertha SGARD-PEREZ ? soprano
– Lilia LEONARD ? mezzo-soprano
– Victoria LESCALIER ? organ, on the classified Saint-Maximin organ
An intense and luminous musical moment to gather at the beginning of the year.
Free admission, come with family or friends!
