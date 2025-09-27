Concert Voix et orgues MOUTIERS-SOUS-ARGENTON Argentonnay

MOUTIERS-SOUS-ARGENTON Eglise Argentonnay Deux-Sèvres

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Concert, voix et orgues à l’église de Moutiers sous Argenton, organisé par l’association Pleins Jeux . .

MOUTIERS-SOUS-ARGENTON Eglise Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 26 72 p-jolly@hotmail.fr

