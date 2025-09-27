Concert Voix et orgues MOUTIERS-SOUS-ARGENTON Argentonnay
Concert Voix et orgues MOUTIERS-SOUS-ARGENTON Argentonnay samedi 27 septembre 2025.
Concert Voix et orgues
MOUTIERS-SOUS-ARGENTON Eglise Argentonnay Deux-Sèvres
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-27
Concert, voix et orgues à l’église de Moutiers sous Argenton, organisé par l’association Pleins Jeux . .
MOUTIERS-SOUS-ARGENTON Eglise Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 26 72 p-jolly@hotmail.fr
English : Concert Voix et orgues
German : Concert Voix et orgues
Italiano :
Espanol : Concert Voix et orgues
L’événement Concert Voix et orgues Argentonnay a été mis à jour le 2025-09-09 par OT Bocage Bressuirais