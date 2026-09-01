Informations pratiques

Murbach

Concert Voix et Route Romane

rue de l’église Murbach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-13 14:30:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Le festival Voix et Route Romane revient dans la région de Guebwiller le dimanche 13 septembre ! Il fera étape à Guebwiller et également à Murbach pour la première fois !

Concert escapade

Abbaye, Murbach

Obsidienne Les anges musiciens

Obsidienne fait (re)découvrir l’incroyable variété de la chanson médiévale européenne en s’inspirant des merveilleuses représentations d’anges musiciens dans l’iconographie médiévale. Mais que reste-t-il du Moyen Âge dans la musique traditionnelle d’aujourd’hui ? Au cours de ce concert, pas moins d’une vingtaine d’instruments sont présentés et joués certains sont directement issus de la recherche musicologique, d’autres viennent de pays où les techniques de lutherie ont peu changé depuis la période médiévale. Cantigas de Santa Maria et chansons sépharades, carole et jigs ou reels, manuscrit de Bayeux et chants ou danses traditionnelles de nos régions se côtoient dans un lignage et cousinage régénérants.

Florence Jacquemart, chant, flûtes, cornemuses | Hélène Moreau, chant, psaltérion, organetto, percussions | Emmanuel Bonnardot, chant, vièles, rebec, crwth, chifonie .

rue de l’église Murbach 68530 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 91 05

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English :

The Voix et Route Romane festival returns to the Guebwiller region on Sunday, September 13! It will be stopping off in Guebwiller and also in Murbach for the first time!

L’événement Concert Voix et Route Romane Murbach a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller