Concert voix lyriques Rue de Mgr Sibour Saint-Paul-Trois-Châteaux

Rue de Mgr Sibour Cathédrale Notre Dame Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Gratuit pour les moins de 16 ans.

Début : 2025-11-16 17:00:00

fin : 2025-11-16

Les étoiles brillent déjà quand la soprano Maria Moreno et le ténor Luca Lombardo interprètent la beauté envoûtante des œuvres de Puccini, Verdi, Massenet ou encore Saint-Saëns ou Bizet.

Rue de Mgr Sibour Cathédrale Notre Dame Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98

English :

The stars are already shining when soprano Maria Moreno and tenor Luca Lombardo interpret the spellbinding beauty of works by Puccini, Verdi, Massenet, Saint-Saëns and Bizet.

German :

Die Sterne funkeln bereits, wenn die Sopranistin Maria Moreno und der Tenor Luca Lombardo die betörende Schönheit von ?werken von Puccini, Verdi, Massenet oder auch Saint-Saëns oder Bizet interpretieren.

Italiano :

Le stelle brillano già quando il soprano Maria Moreno e il tenore Luca Lombardo si esibiscono nell’incantevole bellezza di opere di Puccini, Verdi, Massenet, Saint-Saëns e Bizet.

Espanol :

Las estrellas ya brillan cuando la soprano Maria Moreno y el tenor Luca Lombardo interpretan la belleza hechizante de obras de Puccini, Verdi, Massenet, Saint-Saëns y Bizet.

