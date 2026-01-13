Concert Vol VN 1503 pour New-York à Vire Normandie La Halle Michel Drucker Vire Normandie

Concert Vol VN 1503 pour New-York à Vire Normandie

La Halle Michel Drucker 1 Rue des Halles Vire Normandie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 17:00:00

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

Dernier appel, départ imminent ! Un orchestre composé d’élèves, de musiciens amateurs et de professionnels en provenance du Bocage Virois, vous proposent un voyage unique dans un New-York réel ou fantasmé. A ne pas rater. Réservation obligatoire, retrait des billets au conservatoire. .

Last call, imminent departure! An orchestra made up of students, amateur musicians and professionals from the Bocage Virois will be taking you on a unique journey to a New York, real or imagined. Not to be missed.

