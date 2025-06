Concert Volutes (Reprises Bashung) place du village (extérieur) Saint-Agnan-en-Vercors 7 juillet 2025 18:00

Drôme

Concert Volutes (Reprises Bashung) place du village (extérieur) Place du village Saint-Agnan-en-Vercors Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-07 18:00:00

fin : 2025-07-07 20:00:00

Date(s) :

2025-07-07

Concert sur la place du village dans le cadre du marché de producteur de Saint Agnan en Vercors

.

place du village (extérieur) Place du village

Saint-Agnan-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 69 57 18 adrien.cabessa@gmail.com

English :

Concert in the village square as part of the Saint Agnan en Vercors farmers’ market

German :

Konzert auf dem Dorfplatz im Rahmen des Bauernmarktes von Saint Agnan en Vercors

Italiano :

Concerto nella piazza del villaggio nell’ambito del mercato contadino di Saint Agnan en Vercors

Espanol :

Concierto en la plaza del pueblo en el marco del mercado agrícola de Saint Agnan en Vercors

L’événement Concert Volutes (Reprises Bashung) Saint-Agnan-en-Vercors a été mis à jour le 2025-06-24 par Office de Tourisme Vercors Drôme