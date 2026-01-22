CONCERT VOX CORSICA CHAMONIX Mont Blanc 19 Février 2026 20h Place de l’église Chamonix-Mont-Blanc

CONCERT VOX CORSICA CHAMONIX Mont Blanc 19 Février 2026 20h Place de l'église Chamonix-Mont-Blanc jeudi 19 février 2026.

Place de l'église Eglise Saint Michel et Prieuré Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : 20 – 20 – EUR

adulte +15 ans

20:00:00
21:30:00

2026-02-19

Concert de Chants corses, polyphonies entre Tradition et Modernité.
Place de l'église Eglise Saint Michel et Prieuré Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 63 15 81 vox-corsica@hotmail.com

English :

Concert of Corsican songs, polyphonies between tradition and modernity.

