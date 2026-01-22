CONCERT VOX CORSICA CHAMONIX Mont Blanc 19 Février 2026 20h Place de l’église Chamonix-Mont-Blanc
CONCERT VOX CORSICA CHAMONIX Mont Blanc 19 Février 2026 20h Place de l’église Chamonix-Mont-Blanc jeudi 19 février 2026.
CONCERT VOX CORSICA CHAMONIX Mont Blanc 19 Février 2026 20h
Place de l’église Eglise Saint Michel et Prieuré Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : 20 – 20 – EUR
adulte +15 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-19 20:00:00
fin : 2026-02-19 21:30:00
Date(s) :
2026-02-19
Concert de Chants corses, polyphonies entre Tradition et Modernité.
.
Place de l’église Eglise Saint Michel et Prieuré Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 63 15 81 vox-corsica@hotmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Concert of Corsican songs, polyphonies between tradition and modernity.
L’événement CONCERT VOX CORSICA CHAMONIX Mont Blanc 19 Février 2026 20h Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc