Concert Vox Vesunna Cherval

Concert Vox Vesunna

Eglise Cherval Dordogne

Concert Vox Vesunna chœur d’hommes du Périgord, proposé par l’association Cherval Avenir à 18h à l’église Saint-Martin dirigé par Éric Sobczyk et accompagné par le pianiste Jean-Baptiste Cougoul, cet ensemble a un répertoire composé principalement de chants traditionnels du Monde et de chants sacrés classiques et lyriques Tarifs 20 €, adhérent 15 €, moins de 18 ans 5 €, plus d’infos et réservations au 06 07 80 07 30. .

Eglise Cherval 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 80 07 30

English : Concert Vox Vesunna

Concert Vox Vesunna ch?ur d’hommes du Périgord, proposed by the Cherval Avenir association at 6pm in the Saint-Martin church: this ensemble’s repertoire is mainly made up of traditional songs from around the world, as well as classical and lyrical sacred songs.

