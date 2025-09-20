Concert Voyage à quatre mains Conservatoire Gabriel Fauré Angoulême
Concert Voyage à quatre mains Conservatoire Gabriel Fauré Angoulême samedi 20 septembre 2025.
Concert Voyage à quatre mains
Conservatoire Gabriel Fauré 3 place Henri Dunant Angoulême Charente
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-09-20 16:00:00
Les deux pianistes déambulent et vous entraînent au cœur de leurs pérégrinations où défilent Paris, Berlin, Tokyo, Denver, Buenos Aires…
Conservatoire Gabriel Fauré 3 place Henri Dunant Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 21 69 accueil.conservatoire.ga16@gmail.com
English :
The two pianists take you on a journey through Paris, Berlin, Tokyo, Denver, Buenos Aires?
German :
Die beiden Pianisten ziehen durch Paris, Berlin, Tokio, Denver, Buenos Aires?
Italiano :
I due pianisti vi accompagnano in un viaggio attraverso Parigi, Berlino, Tokyo, Denver, Buenos Aires?
Espanol :
Los dos pianistas le llevarán de viaje por París, Berlín, Tokio, Denver, Buenos Aires?
