Concert Voyage au bout du pinceau Levoncourt

Levoncourt

Concert Voyage au bout du pinceau

4 Grande rue Levoncourt Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 15:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Le Groupe Vocal du Val de Meuse vous invite à un après-midi musical exceptionnel le dimanche 7 juin 2026 à 15 h, à l’église de Levoncourt.

Depuis plusieurs années, le chœur propose des spectacles vivants mêlant chants, musique instrumentale et mise en scène. Après Le violon de la Ninie , les chanteurs reviennent avec un nouveau spectacle intitulé Voyage au bout du pinceau, retraçant le parcours émouvant d’un artiste voyageur à travers l’Europe de l’Est.

Sous la direction de Marie Bonhert, le Groupe Vocal sera accompagné d’une douzaine de musiciens. Depuis trois ans, chanteurs et musiciens travaillent avec Galina et Alexei Birioukov, spécialistes des chants et musiques d’Europe de l’Est, afin d’en approfondir le style. Ces deux virtuoses ont arrangé plusieurs chants accompagnés pour ce spectacle.

Un concert à ne pas manquer !Tout public

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4 Grande rue Levoncourt 55260 Meuse Grand Est +33 6 03 84 27 79

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English :

The Groupe Vocal du Val de Meuse invites you to an exceptional musical afternoon on Sunday June 7, 2026 at 3 pm, at the Levoncourt church.

For several years now, the choir has been offering lively performances combining song, instrumental music and stage direction. After Le violon de la Ninie , the singers return with a new show entitled Voyage au bout du pinceau, retracing the moving journey of a travelling artist through Eastern Europe.

Under the direction of Marie Bonhert, the Groupe Vocal will be accompanied by a dozen musicians. For the past three years, singers and musicians have been working with Galina and Alexei Birioukov, specialists in Eastern European music and song, to deepen their understanding of the style. These two virtuosos have arranged several accompanied songs for this show.

A concert not to be missed!

L’événement Concert Voyage au bout du pinceau Levoncourt a été mis à jour le 2026-05-14 par OT COEUR DE LORRAINE