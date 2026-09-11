Concert – Voyage au Choeur de l’Opéra rue du Maire Charles Wilhelm Sarralbe

Informations pratiques

Sarralbe

Concert – Voyage au Choeur de l’Opéra

rue du Maire Charles Wilhelm Église Saint-Martin Sarralbe Moselle

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-10-11 15:00:00

fin : 2026-10-11 17:00:00

Date(s) :

2026-10-11

Par l’Ensemble Vocal du Conservatoire de Sarreguemines et les Musiciens de l’INSIEME.

Première partie par la chorale d’enfants À Pleine Voix du Conservatoire.

Depuis près d’un demi-siècle les choristes de l’Ensemble Vocal du Conservatoire de Sarreguemines chantent en choeur pour amener la musique au plus près des coeurs.

Avec le programme de cette année, l’Ensemble Vocal vous propose de vous faire voyager au choeur de l’Opéra, depuis ses origines jusqu’à aujourd’hui.

C’est grâce aux arrangements du chef, Benoit Schaeffer, que ces airs prévus pour les orchestres des différentes époques vous sont ici proposés par les 40 choristes amateurs et les 8 musiciens.

Venez partager ce voyage dans le monde merveilleux et émouvant de la musique.

Billetterie en vente à l’Office de Tourisme.Tout public

20 .

rue du Maire Charles Wilhelm Église Saint-Martin Sarralbe 57430 Moselle Grand Est +33 6 36 00 92 81 christiane.barbiche@club-internet.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Performed by the Sarreguemines Conservatory Vocal Ensemble and the INSIEME Musicians.

The first part was performed by the Conservatory’s children’s choir, “C0 Pleine Voix.”

For nearly half a century, the singers of the Sarreguemines Conservatory Vocal Ensemble have been performing together to bring music closer to people’s hearts.

With this year’s program, the Vocal Ensemble invites you on a journey through the history of opera choruses, from their origins to the present day.

Thanks to the arrangements by conductor Benoit Schaeffer, these pieces—originally composed for orchestras of various eras—are now performed here by 40 amateur choristers and 8 musicians.

Come share this journey into the wonderful and moving world of music.

Tickets are on sale at the Tourist Office.

L’événement Concert – Voyage au Choeur de l’Opéra Sarralbe a été mis à jour le 2026-09-11 par OFFICE DE TOURISME DE SARREGUEMINES CONFLUENCES