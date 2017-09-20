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AGENDA · Lignières-Ambleville

Concert | Voyage au coeur des cordes anciennes Église d’Ambleville Lignières-Ambleville

dimanche 20 septembre 2026 · Église d'Ambleville · Lignières-Ambleville

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Église d'Ambleville
Adresse
4 Le Bourg
Ville
16130 Lignières-Ambleville
Département
Charente
Tarif
5 5 5

Lignières-Ambleville

Concert | Voyage au coeur des cordes anciennes

Église d’Ambleville 4 Le Bourg Lignières-Ambleville Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 17:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :
2026-09-20

A l’occasion des journées du patrimoine 2026, l’ACLA vous propose un concert de musique de la Renaissance et de musique Baroque en l’église d’Ambleville
Dimanche 20 septembre à 17h
Le concert sera suivi d’un apéritif à l’extérieur.
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Église d’Ambleville 4 Le Bourg Lignières-Ambleville 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 54 37 97 84  faucoulanche.martine@gmail.com

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English : Concert | A Journey to the Heart of Early Strings

As part of Heritage Days 2026, the ACLA invites you to a concert featuring Renaissance and Baroque music at the Ambleville Church
Sunday, September 20, at 5:00 p.m.
The concert will be followed by an outdoor reception

L’événement Concert | Voyage au coeur des cordes anciennes Lignières-Ambleville a été mis à jour le 2026-08-26 par Destination Cognac

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