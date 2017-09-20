Concert | Voyage au coeur des cordes anciennes Église d’Ambleville Lignières-Ambleville
dimanche 20 septembre 2026 · Église d'Ambleville · Lignières-Ambleville
Informations pratiques
Lignières-Ambleville
Concert | Voyage au coeur des cordes anciennes
Église d’Ambleville 4 Le Bourg Lignières-Ambleville Charente
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 17:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-20
A l’occasion des journées du patrimoine 2026, l’ACLA vous propose un concert de musique de la Renaissance et de musique Baroque en l’église d’Ambleville
Dimanche 20 septembre à 17h
Le concert sera suivi d’un apéritif à l’extérieur.
.
Église d’Ambleville 4 Le Bourg Lignières-Ambleville 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 54 37 97 84 faucoulanche.martine@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert | A Journey to the Heart of Early Strings
As part of Heritage Days 2026, the ACLA invites you to a concert featuring Renaissance and Baroque music at the Ambleville Church
Sunday, September 20, at 5:00 p.m.
The concert will be followed by an outdoor reception
L’événement Concert | Voyage au coeur des cordes anciennes Lignières-Ambleville a été mis à jour le 2026-08-26 par Destination Cognac
À voir aussi à Lignières-Ambleville (Charente)
- JEP | La Petite Maison du Lin Parc de la Charmille Lignières-Ambleville 19 septembre 2026