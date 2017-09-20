Concert | Voyage au coeur des cordes anciennes Église d’Ambleville Lignières-Ambleville

Informations pratiques

Lignières-Ambleville

Concert | Voyage au coeur des cordes anciennes

Église d’Ambleville 4 Le Bourg Lignières-Ambleville Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 17:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-20

A l’occasion des journées du patrimoine 2026, l’ACLA vous propose un concert de musique de la Renaissance et de musique Baroque en l’église d’Ambleville

Dimanche 20 septembre à 17h

Le concert sera suivi d’un apéritif à l’extérieur.

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Église d’Ambleville 4 Le Bourg Lignières-Ambleville 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 54 37 97 84 faucoulanche.martine@gmail.com

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English : Concert | A Journey to the Heart of Early Strings

As part of Heritage Days 2026, the ACLA invites you to a concert featuring Renaissance and Baroque music at the Ambleville Church

Sunday, September 20, at 5:00 p.m.

The concert will be followed by an outdoor reception

L’événement Concert | Voyage au coeur des cordes anciennes Lignières-Ambleville a été mis à jour le 2026-08-26 par Destination Cognac