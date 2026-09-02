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AGENDA · Nettancourt

Concert Voyage autour de Gershwin Rue de l’église Nettancourt

dimanche 13 décembre 2026 · Rue de l'église · Nettancourt

Concert Voyage autour de Gershwin Rue de l’église Nettancourt

Informations pratiques

Début
dimanche 13 décembre 2026
Fin
dimanche 13 décembre 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
Rue de l'église
Adresse
Eglise de Nettancourt
Ville
55800 Nettancourt
Département
Meuse
Tarif
5 Tarif de base plein tarif

Nettancourt

Concert Voyage autour de Gershwin

Rue de l’église Eglise de Nettancourt Nettancourt Meuse

Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-12-13 15:30:00
fin : 2026-12-13 17:30:00

Date(s) :
2026-12-13

Concert de musique anglo-américaine Autour de Gershwin .Tout public
5  .

Rue de l’église Eglise de Nettancourt Nettancourt 55800 Meuse Grand Est +33 6 84 98 87 42 

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English :

Around Gershwin Anglo-American Music Concert.

L’événement Concert Voyage autour de Gershwin Nettancourt a été mis à jour le 2026-09-02 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE