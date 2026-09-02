Concert Voyage autour de Gershwin Rue de l’église Nettancourt
dimanche 13 décembre 2026 · Rue de l'église · Nettancourt
Informations pratiques
Nettancourt
Concert Voyage autour de Gershwin
Rue de l’église Eglise de Nettancourt Nettancourt Meuse
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-12-13 15:30:00
fin : 2026-12-13 17:30:00
Date(s) :
2026-12-13
Concert de musique anglo-américaine Autour de Gershwin .Tout public
5 .
Rue de l’église Eglise de Nettancourt Nettancourt 55800 Meuse Grand Est +33 6 84 98 87 42
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English :
Around Gershwin Anglo-American Music Concert.
L’événement Concert Voyage autour de Gershwin Nettancourt a été mis à jour le 2026-09-02 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE