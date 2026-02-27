Concert Voyage dans le Temps : aux origines des cuivres Conservatoire Municipal Jacques Ibert PARIS

Ce concert est ouvert à la réservation pour tous les publics.

Pour réserver, cliquez sur ce lien : https://www.billetweb.fr/voyage-dans-le-temps3

Revivez l’histoire des instruments de la famille des cuivres à travers un spectacle dynamique

Le jeudi 12 mars 2026

de 20h00 à 21h30

gratuit

Public enfants, jeunes et adultes.

Conservatoire Municipal Jacques Ibert 81 rue Armand Carrel 75019 PARIS



