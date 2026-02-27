Concert Voyage dans le Temps : aux origines des cuivres Conservatoire Municipal Jacques Ibert PARIS
Ce concert est ouvert à la réservation pour tous les publics.
Pour réserver, cliquez sur ce lien : https://www.billetweb.fr/voyage-dans-le-temps3
Revivez l’histoire des instruments de la famille des cuivres à travers un spectacle dynamique
Le jeudi 12 mars 2026
de 20h00 à 21h30
gratuit
Public enfants, jeunes et adultes.
début : 2026-03-12T21:00:00+01:00
fin : 2026-03-12T22:30:00+01:00
Date(s) : 2026-03-12T20:00:00+02:00_2026-03-12T21:30:00+02:00
Conservatoire Municipal Jacques Ibert 81 rue Armand Carrel 75019 PARIS
