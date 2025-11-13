Concert Voyage en Asie Saint-Ulphace

Concert Voyage en Asie

Centre Musical de Roussigny Saint-Ulphace Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 20:30:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Le Centre Musical de Roussigny ouvre sa saison d’hiver avec un programme original un détour par l’Asie à travers les chefs-d’œuvre du répertoire français. Bizet, Fauré, Ravel… autant de compositeurs qui ont puisé leur inspiration dans l’Orient rêvé des artistes du XIXe et du début du XXe siècle.

La soprano Ryeko HIRAMATSU et le pianiste Philippe BARBEY-LALLIA proposent un récital sensible, raffiné, mêlant lyrisme, couleurs impressionnistes et poésie.

Un concert en format intimiste, au coin du feu, dans le salon du Centre Musical de Roussigny. .

Centre Musical de Roussigny Saint-Ulphace 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 59 29 34 27

