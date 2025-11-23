CONCERT VOYAGE EN BANDONEON, DE LA MUSIQUE SACREE AU TANGO Montagnac

CONCERT VOYAGE EN BANDONEON, DE LA MUSIQUE SACREE AU TANGO

Rue du Clocher Montagnac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Concert de bandonéon solo que propose Kimiyo Ogawa, une des rares femmes joueuses de bandonéon au monde, le dimanche 23 novembre à 18h00 à Église Saint-André de Montagnac.

Le concert retrace l’histoire de cet instrument créé à l’origine pour une utilisation liturgique et devenu par la suite incontournable pour le monde du Tango.

Native de Tokyo, Kimiyo Ogawa s’est formée en Argentine et elle a fait de nombreux concerts dans ce pays avec des musiciens de renom. Ne se limitant pas au seul tango argentin, elle collabore avec des musiciens et des artistes de divers genres pour des enregistrements, concerts, spectacles de théâtre, de danse et pour des productions de vidéos, de films et d’événements d’art contemporain. Ogawa est tombée sous le charme de notre région lors d’une résidence avec le groupe d’Occitanie, Mezcal Jazz Unit en 2021.

Amoureuse de la nature, elle s’est inspiré d’un vieil olivier dans la garrigue et compose un titre phare de son répertoire, Ancient Tree

Pour ce concert, Kimiyo Ogawa invite Christophe Azema au saxophone soprane.

Au programme J. S. Bach, Ariel Ramirez, Astor Piazzolla, Carlos Gardel .

Rue du Clocher Montagnac 34530 Hérault Occitanie +33 4 67 49 86 87

English :

German :

Italiano :

Concerto per bandoneonista solista di Kimiyo Ogawa, una delle poche suonatrici di bandoneon al mondo, domenica 23 novembre alle 18.00 nell’Église Saint-André di Montagnac.

Espanol :

