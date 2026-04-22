Concert Voyage italien de Madeleine Bazola-Minori, 1er Prix du Concours Corneille 2025 Ferme manoir de Crémel Monceaux-en-Bessin

Monceaux-en-Bessin

Concert Voyage italien de Madeleine Bazola-Minori, 1er Prix du Concours Corneille 2025

Ferme manoir de Crémel 138, rue de Tilly sur Seulles Monceaux-en-Bessin Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 18:30:00

fin : 2026-07-16 20:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Concert Voyage italien de Madeleine Bazola-Minori, mezzo soprano, 1er Prix du Concours Corneille 2025 organisé par le Poème Harmonique.

Accompagnée de Te-Eun Kim, violon et Sibylle Roth, clavecin

Œuvres de Händel, Scarlatti, Caldara

Concert Voyage italien de Madeleine Bazola-Minori, mezzo soprano, 1er Prix du Concours Corneille 2025 organisé par le Poème Harmonique.

Accompagnée de Te-Eun Kim, violon et Sibylle Roth, clavecin

Œuvres de Händel, Scarlatti, Caldara .

Ferme manoir de Crémel 138, rue de Tilly sur Seulles Monceaux-en-Bessin 14400 Calvados Normandie +33 2 31 22 17 44 adtlb@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Voyage italien de Madeleine Bazola-Minori, 1er Prix du Concours Corneille 2025

Italian Journey concert by Madeleine Bazola-Minori, mezzo soprano, 1st Prize in the Corneille 2025 Competition organised by Le Poème Harmonique.

Accompanied by Te-Eun Kim, violin and Sibylle Roth, harpsichord

Works by Handel, Scarlatti and Caldara

L’événement Concert Voyage italien de Madeleine Bazola-Minori, 1er Prix du Concours Corneille 2025 Monceaux-en-Bessin a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Bayeux Intercom