Concert Voyage italien de Madeleine Bazola-Minori, 1er Prix du Concours Corneille 2025 Ferme manoir de Crémel Monceaux-en-Bessin
Concert Voyage italien de Madeleine Bazola-Minori, 1er Prix du Concours Corneille 2025 Ferme manoir de Crémel Monceaux-en-Bessin jeudi 16 juillet 2026.
Monceaux-en-Bessin
Concert Voyage italien de Madeleine Bazola-Minori, 1er Prix du Concours Corneille 2025
Ferme manoir de Crémel 138, rue de Tilly sur Seulles Monceaux-en-Bessin Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:30:00
fin : 2026-07-16 20:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Concert Voyage italien de Madeleine Bazola-Minori, mezzo soprano, 1er Prix du Concours Corneille 2025 organisé par le Poème Harmonique.
Accompagnée de Te-Eun Kim, violon et Sibylle Roth, clavecin
Œuvres de Händel, Scarlatti, Caldara
Concert Voyage italien de Madeleine Bazola-Minori, mezzo soprano, 1er Prix du Concours Corneille 2025 organisé par le Poème Harmonique.
Accompagnée de Te-Eun Kim, violon et Sibylle Roth, clavecin
Œuvres de Händel, Scarlatti, Caldara .
Ferme manoir de Crémel 138, rue de Tilly sur Seulles Monceaux-en-Bessin 14400 Calvados Normandie +33 2 31 22 17 44 adtlb@orange.fr
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English : Concert Voyage italien de Madeleine Bazola-Minori, 1er Prix du Concours Corneille 2025
Italian Journey concert by Madeleine Bazola-Minori, mezzo soprano, 1st Prize in the Corneille 2025 Competition organised by Le Poème Harmonique.
Accompanied by Te-Eun Kim, violin and Sibylle Roth, harpsichord
Works by Handel, Scarlatti and Caldara
L’événement Concert Voyage italien de Madeleine Bazola-Minori, 1er Prix du Concours Corneille 2025 Monceaux-en-Bessin a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Bayeux Intercom