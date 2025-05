Concert Voyage musical à travers l’Europe – Ergersheim, 24 mai 2025 20:00, Ergersheim.

Les 30 choristes de la chorale CESARION vous interpréteront des chants d’une vingtaine de pays européens chants traditionnels et populaires, balades, danses, chants contemporains

English :

The 30 choristers of the CESARION choir will perform songs from some twenty European countries: traditional and popular songs, ballads, dances, contemporary songs..

German :

Die 30 Sängerinnen und Sänger des Chors CESARION werden Ihnen Lieder aus rund 20 europäischen Ländern vortragen: traditionelle und volkstümliche Lieder, Balladen, Tänze, zeitgenössische Lieder

Italiano :

I 30 membri del coro CESARION eseguiranno brani provenienti da una ventina di Paesi europei, tra cui canzoni tradizionali e popolari, ballate, danze e canzoni contemporanee

Espanol :

Los 30 miembros del coro CESARION interpretarán canciones de una veintena de países europeos, incluyendo canciones tradicionales y populares, baladas, danzas y canciones contemporáneas

