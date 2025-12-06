Concert voyage musical en harpe Place Abbé Gillard Tréhorenteuc

Concert voyage musical en harpe

Place Abbé Gillard Eglise du Graal Tréhorenteuc Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 16:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

La harpe comme vous ne l’avez jamais entendue ! Ne manquez pas ce concert de Catherine Baudichet, harpiste surprenante par son jeu dynamique et par la variété de son répertoire.

Un voyage dans le temps, de Vivaldi à Metallica en passant par Chick Corea… et dans l’espace, de l’Amérique latine à l’Irlande.

A 16h. Participation libre. .

Place Abbé Gillard Eglise du Graal Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 6 87 19 05 08

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English :

L’événement Concert voyage musical en harpe Tréhorenteuc a été mis à jour le 2026-03-18 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande