Concert voyage musical en harpe Place Abbé Gillard Tréhorenteuc
Concert voyage musical en harpe Place Abbé Gillard Tréhorenteuc dimanche 19 avril 2026.
Concert voyage musical en harpe
Place Abbé Gillard Eglise du Graal Tréhorenteuc Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 16:00:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
La harpe comme vous ne l’avez jamais entendue ! Ne manquez pas ce concert de Catherine Baudichet, harpiste surprenante par son jeu dynamique et par la variété de son répertoire.
Un voyage dans le temps, de Vivaldi à Metallica en passant par Chick Corea… et dans l’espace, de l’Amérique latine à l’Irlande.
A 16h. Participation libre. .
Place Abbé Gillard Eglise du Graal Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 6 87 19 05 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert voyage musical en harpe Tréhorenteuc a été mis à jour le 2026-03-18 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande