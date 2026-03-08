Concert Voyage musical imaginaire Château Haltya Ustaritz

Concert Voyage musical imaginaire

Château Haltya 1 Impasse d’Arkia Ustaritz Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

2026-03-29

La pianiste Macarena Valladares et la chanteuse Ana Soprana unissent leurs talents pour un concert empreint d’émotion et d’élégance. Entre la richesse du piano et la puissance expressive de la voix, ce duo propose un moment musical intense et sensible, invitant le public à un véritable voyage au cœur de la musique. .

Château Haltya 1 Impasse d’Arkia Ustaritz 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 93 24 32 chateau-haltya@orange.fr

