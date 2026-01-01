Concert Voyage musique des Andes Feuille blanche café noir Paris

Embarquez pour une soirée musicale vibrante avec « Pan y Rosas Assemblée ». Ce duo exceptionnel, formé par Carlos et Suzanne, vous transporte au cœur des Andes avec des mélodies traditionnelles d’Argentine et de Bolivie.

Au café Feuille Blanche Café Noir, lors de ce concert, laissez-vous envoûter par le son de la guitare, du charango et du chant à deux voix, dans une ambiance cosy propice à l’évasion et à l’échange.

Profitez d’une expérience authentique et émotive en réservant dès maintenant.

Prix libre (artistes rémunérés aux chapeaux + consommation sur place)

Embarquez pour une soirée musicale vibrante avec « Pan y Rosas Assemblée ». Ce duo exceptionnel, formé par Carlos et Suzanne, vous transporte au cœur des Andes avec des mélodies traditionnelles d’Argentine et de Bolivie.

Le samedi 24 janvier 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit

Prix libre (artistes rémunérés aux chapeaux + consommation sur place)

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-24T20:00:00+01:00

fin : 2026-01-24T22:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-24T19:00:00+02:00_2026-01-24T21:00:00+02:00

Feuille blanche café noir 102 rue truffaut 75017 Paris



Afficher la carte du lieu Feuille blanche café noir et trouvez le meilleur itinéraire

