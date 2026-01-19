Concert Voyageurs du Vivant Acad’ÔChœur rue Audry de Puyravault Rochefort
Concert Voyageurs du Vivant Acad’ÔChœur rue Audry de Puyravault Rochefort vendredi 13 février 2026.
Concert Voyageurs du Vivant Acad’ÔChœur
rue Audry de Puyravault Eglise Saint-Louis Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 18:30:00
fin : 2026-02-13 20:00:00
Date(s) :
2026-02-13
Acad’ÔChœur, le chœur académique d’adolescents de l’académie de Poitiers, donnera un concert exceptionnel intitulé Les Voyageurs du Vivant.
.
rue Audry de Puyravault Eglise Saint-Louis Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 16 71 51 acadochoeur@ac-poitiers.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert: Travellers of Life Acad’ÔChœur
Acad’ÔChœur, the academic choir for teenagers from the Poitiers academy, will give a special concert entitled Les Voyageurs du Vivant (Travellers of Life).
L’événement Concert Voyageurs du Vivant Acad’ÔChœur Rochefort a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme Rochefort Océan