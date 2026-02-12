Concert Vulves assassines + Venus VNR Diff’art Parthenay

Concert Vulves assassines + Venus VNR

Diff’art 15 Rue du Président Salvador Allende Parthenay Deux-Sèvres

Les Vulves Assassines, le groupe punk-rap de l’espace, sont de retour avec un nouvel album en 2026 !

Lutte des classes, extraterrestres, chômage, IVG, gros muscles, elles s’inscrivent dans la pure tradition engagée, sociale et rigolarde du punk originel.

Le trio chante l’espoir d’un monde meilleur, plus juste, où les femmes reprennent le pouvoir et où le CAC 40 serait le nom d’une boisson chocolatée bio et accessible à toutes et tous.

Des textes militants, acérés, teintés d’une bonne dose d’autodérision. Leur concert promet une claque collective et libératrice.

Le duo Venus VNR, fondé par un ex-Therapie Taxi et signé par le label de Stupeflip, délivre une pop addictive avec une couche d’explosif, de disto, et d’ultra-violence. Flashback d’une société qui ne cesse d’être actuelle. Cri d’une jeunesse qui recule pour mieux sauter. .

