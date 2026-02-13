Concert W.H.A.T : Quartet Jazz avec Jean-bernard Detraz, Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac
Concert W.H.A.T : Quartet Jazz avec Jean-bernard Detraz, Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac samedi 21 février 2026.
Concert W.H.A.T : Quartet Jazz avec Jean-bernard Detraz Samedi 21 février, 20h30 Le [K]Rabo Orne
Prix Libre
Début : 2026-02-21T20:30:00+01:00 – 2026-02-21T22:00:00+01:00
Fin : 2026-02-21T20:30:00+01:00 – 2026-02-21T22:00:00+01:00
Le [K]Rabo 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie
Projet jazz mené par Philippe Dallais avec JB Detraz. Compositions ouvertes qui font la part belle à l’improvisation et au dialogue musical. Un moment musical suspendu :groove, lyrisme et liberté !