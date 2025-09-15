Concert Wagner, Grieg, Svendsen Passions nordiques Tanka Centre Culturel Peyuco Duhart. Saint-Jean-de-Luz
Tanka Centre Culturel Peyuco Duhart. 12 rue Duconte Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif réduit
Dans ce programme de musique romantique, Siegfried-Idyll de Richard Wagner et le Concerto pour piano d’Edvard Grieg ont en commun l’amour, thématique chère aux artistes de cette époque. Avec ce cadeau pour sa femme Cosima, tiré de son opéra Siegfried, Richard Wagner exprime tout son amour, quand Edvard Grieg utilise le piano soliste pour y exprimer toute sa fougue. Également inspiré par les paysages norvégiens, Grieg nous emmène au nord de l’Europe, avec une musique aux couleurs si parti- culières. On les retrouve chez Johan Svendsen, autre compositeur norvégien de la même époque, dans ses Rhapsodies Norvégiennes, inspirées de chants et danses traditionnelles comme le Halling. .
Tanka Centre Culturel Peyuco Duhart. 12 rue Duconte Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16
