Concert Wagon Wheels Skate park indoor Valence
Concert Wagon Wheels Skate park indoor Valence samedi 18 octobre 2025.
Concert Wagon Wheels
Skate park indoor 389 avenue Victor Hugo Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 19:00:00
fin : 2025-10-18 23:45:00
Date(s) :
2025-10-18
Le groupe Wagon Wheels vient se produire au 389 Park Indoor !
La partie ride du Park sera ouverte pour les enfants des parents qui viennent au concert.
.
Skate park indoor 389 avenue Victor Hugo Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 35 16 32 89 389valence@gmail.com
English :
The band Wagon Wheels will be performing at 389 Park Indoor!
The Park’s ride section will be open to children of parents coming to the concert.
German :
Die Band Wagon Wheels kommt für ein Konzert in den 389 Park Indoor!
Der Ride-Teil des Parks wird für die Kinder der Eltern, die zum Konzert kommen, geöffnet sein.
Italiano :
La band Wagon Wheels si esibirà al 389 Park Indoor!
L’area giostre del parco sarà aperta ai figli dei genitori che verranno al concerto.
Espanol :
El grupo Wagon Wheels actuará en el 389 Park Indoor
La zona de atracciones del parque estará abierta para los hijos de los padres que acudan al concierto.
L’événement Concert Wagon Wheels Valence a été mis à jour le 2025-10-10 par Valence Romans Tourisme