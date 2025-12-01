Concert Wakan | Being Dantès Le Petit Duc Aix-en-Provence

Concert Wakan | Being Dantès

Vendredi 12 décembre 2025 à partir de 20h30. Le Petit Duc 1 Rue Emile Tavan Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 20:30:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Wakan élabore un répertoire original, sensible et contemporain autour du personnage d’Edmond Dantès.

Inspiré par la première partie du roman d’Alexandre Dumas, lorsqu’enfermé au Chateau d’If Edmond Dantès se métamorphose petit à petit en Comte de Monte-Cristo, le trio invite à une expérience musicale le long de ce processus initiatique qui se déploie dans le sonore.



Un répertoire dans lequel ressurgit le bagage classique de Francesca Han et son immersion dans le jazz new-yorkais le plus vif, servie par une des très belles sections rythmiques actuelles, Pierre Fenichel et Fred Pasqua. Wakan vous présente son disque tout juste publié Being Dantès . .

Le Petit Duc 1 Rue Emile Tavan Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Wakan creates an original, sensitive and contemporary repertoire around the character of Edmond Dantès.

German :

Wakan erarbeitet ein originelles, sensibles und zeitgenössisches Repertoire rund um die Figur des Edmond Dantès.

Italiano :

Wakan ha sviluppato un repertorio originale, sensibile e contemporaneo basato sul personaggio di Edmond Dantès.

Espanol :

Wakan ha desarrollado un repertorio original, sensible y contemporáneo basado en el personaje de Edmond Dantès.

L’événement Concert Wakan | Being Dantès Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de Tourisme d’Aix en Provence