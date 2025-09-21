Concert Wakanda Nyu Kans Ka (groupe reggae valentinois) La Petite Gare Saint-Paul-lès-Romans

La Petite Gare 85 Rue de la Gare Saint-Paul-lès-Romans Drôme

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, l’association La Locomotiv’ propose un concert du groupe reggae valentinois « Wakanda Nyu Kans Ka » !



Des ambiances New-roots, ragga dance hall, hip-hop et reggae , venez nombreux les soutenir !

La Petite Gare 85 Rue de la Gare Saint-Paul-lès-Romans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 68 82 49 lalocomotiv.asso26@gmail.com

English :

As part of the European Heritage Days, La Locomotiv’ association is offering a concert by the Valence reggae group « Wakanda Nyu Kans Ka »!



New-roots, ragga dance hall, hip-hop and reggae, come and support them!

German :

Im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals bietet der Verein La Locomotiv’ ein Konzert der Reggae-Band « Wakanda Nyu Kans Ka » aus Valence an!



New-Roots-Atmosphäre, Ragga Dance Hall, Hip-Hop und Reggae , kommen Sie und unterstützen Sie sie!

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, l’associazione La Locomotiv’ propone un concerto del gruppo reggae di Valence « Wakanda Nyu Kans Ka »!



New-roots, ragga dance hall, hip-hop e reggae, venite a sostenerli!

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, la asociación « La Locomotiv » ofrece un concierto del grupo de reggae de Valence « Wakanda Nyu Kans Ka »



New-roots, ragga dance hall, hip-hop y reggae, ¡venga a apoyarlos!

