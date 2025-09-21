Concert Wakanda Nyu Kans Ka (groupe reggae valentinois) La Petite Gare Saint-Paul-lès-Romans
Concert Wakanda Nyu Kans Ka (groupe reggae valentinois) La Petite Gare Saint-Paul-lès-Romans dimanche 21 septembre 2025.
Concert Wakanda Nyu Kans Ka (groupe reggae valentinois)
La Petite Gare 85 Rue de la Gare Saint-Paul-lès-Romans Drôme
Début : 2025-09-21 14:00:00
fin : 2025-09-21
2025-09-21
Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, l’association La Locomotiv’ propose un concert du groupe reggae valentinois « Wakanda Nyu Kans Ka » !
Des ambiances New-roots, ragga dance hall, hip-hop et reggae , venez nombreux les soutenir !
La Petite Gare 85 Rue de la Gare Saint-Paul-lès-Romans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 68 82 49 lalocomotiv.asso26@gmail.com
English :
As part of the European Heritage Days, La Locomotiv’ association is offering a concert by the Valence reggae group « Wakanda Nyu Kans Ka »!
New-roots, ragga dance hall, hip-hop and reggae, come and support them!
German :
Im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals bietet der Verein La Locomotiv’ ein Konzert der Reggae-Band « Wakanda Nyu Kans Ka » aus Valence an!
New-Roots-Atmosphäre, Ragga Dance Hall, Hip-Hop und Reggae , kommen Sie und unterstützen Sie sie!
Italiano :
Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, l’associazione La Locomotiv’ propone un concerto del gruppo reggae di Valence « Wakanda Nyu Kans Ka »!
New-roots, ragga dance hall, hip-hop e reggae, venite a sostenerli!
Espanol :
En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, la asociación « La Locomotiv » ofrece un concierto del grupo de reggae de Valence « Wakanda Nyu Kans Ka »
New-roots, ragga dance hall, hip-hop y reggae, ¡venga a apoyarlos!
