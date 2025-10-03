Concert Walid Ben Selim Here and Now La Passerelle Saint-Brieuc

Concert Walid Ben Selim Here and Now La Passerelle Saint-Brieuc vendredi 3 octobre 2025.

La Passerelle 1 Place de la Résistance Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-03 20:00:00

fin : 2025-10-03 21:10:00

2025-10-03

À voix nue

Révélé au sein du groupe N3rdistan, Walid Ben Selim offre avec Here and Now un écrin aux grands noms de la poésie soufie, tel Rûmî ou Mahmoud Darwich. Ces paroles millénaires trouvent un nouvel écho dans un duo épuré avec la harpiste Marie-Marguerite Cano aérien, l’instrument épouse la voix enveloppante du chanteur, dans un dialogue profondément expressif. Un concert qui invite à l’écoute du monde. .

La Passerelle 1 Place de la Résistance Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 68 18 40

